نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هادي الباجوري لـ"حبر سري": "الفنانة اللي ترفض المشاهد الحميمية مش هتمثل معايا.. الجمهور بيحب الأعمال الجريئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد المخرج هادي الباجوري، أن الفنانة التي ترفض المشاهد الجريئة أو حميمية لا يجب أن تشارك في الدور أو المسلسل، متابعًا: "كبيرك دلوقتي تعملي بوسة أو حضن دلوقتي".

وأشار "الباجوري"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الفنانة لا تريد المشاركة في مثل هذه الأعمال حتى لا يتعرض للانتقاد من الجمهور، موضحًا أن الجمهور لديه نفس المشكلة ويحب الأفلام التي بها مشاهد جريئة، مضيفًا: "الجمهور بتاعنا بيموت في المشاهد الجريئة".

وأوضح أنه أصبح صريح أكثر من أوقات سابقة، حيث إنه لم يكن يكذب ولكنه لا يتحدث أو ينفي شئ غير صحيح ولكنه لا يتحدث في كل شئ بنفس هذا المنطق، منوهًا بأنه صريح دلوقتي بشكل كبير، وأنه أصبح متصالح مع نفسه بشكل كبير جدًا.