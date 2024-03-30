نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شكل الموضوع قلب قصة حب".. رامز جلال يثير الجدل حول علاقة أحمد مالك بهدى المفتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضاف رامز جلال الفنانة هدى المفتي والفنان أحمد مالك في الحلقة 20 من برنامج رامز جاب من الآخر والمذاع على قناة MBC مصر في تمام الساعة السادسة مساء عقب آذان المغرب مباشرة.



وبعد دخول أحمد مالك وهدى المفتي النفق عبرت هدى عن خوفها من رامز ليعلق "مالك" قائلا: "هيدخل النفق أكيد عشان ياخد اللقطة".

وعلق رامز جلال على علاقة هدى المفتي وأحمد مالك قائلا: "سيب ايديها..خطوبة في النفق.. شكل الموضوع قلب بقصة حب".

وعقب خروجهما من النفق طلب رامز جلال من أحمد مالك تغيير لون شعر هدى المفتي، ليخرجوا بعد ذلك لفقرة الجسر ويسقط الثنائي في البحيرة الصغيرة.

تفاصيل برنامج رامز جاب من الآخر

وكعادته السنوية ينطلق النجم رامز جلال في مغامرة تليفزيونية رمضانية جديدة، من خلال برنامج "رامز جاب من الأخر" والذي يُقدمه النجم رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفية، وسيُعرض يوميا في شهر رمضان على "MBC مصر".

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ويشهد برنامج "رامز جاب من الأخر"، في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءًا من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، سمية الخشاب، باسم سمرة، حمدي الميرغني، آيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باميلا الكيك، محمد شاهين، حسن عسيري، والعديد من النجوم الآخرين.