الكبير أوي 8 الحلقة 20.. أحمد مكي يحذر مربوحة من مخاطر التسوق...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 مارس 2024 07:36 مساءً - في الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي 8، الذي يُعرض على قناة ON بعد أذان المغرب مباشرة، حذّر الفنان أحمد مكي، الذي يجسد دور الكبير أوي، زوجته مربوحة من مخاطر التسوق عبر الإنترنت.

أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 20

تبدأ الحلقة بتحضير مربوحة إفطارا للكبير أوي، وتُفاجئه بتقديم البيض على شكل بومة. يُصاب الكبير أوي بالانزعاج من شكل البيض، وتخبره مربوحة أنها اشترت العديد من القوالب لصنع البيض بأشكال مختلفة، يُحذرها الكبير من طلب أي شيء عبر الإنترنت، لكنه يُفاجأ بوصول طلب أثناء حديثهما.

يتبين أن الطلب عبارة عن لعبة مطبخ ومقص لتقطيع الكزبرة والبقدونس، فيُحذرها الكبير مرة أخرى من طلب أي شيء عبر الإنترنت دون استشارته.

أبطال الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي

يشارك في الحلقة عدد كبير من نجوم الكوميديا

مواعيد عرض الكبير أوي 8

يُعرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة ON بعد أذان المغرب مباشرة، ويُشارك في المسلسل عدد كبير من نجوم الكوميديا المصرية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه في شهر رمضان 2024.