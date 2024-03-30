هادي الباجوري لـ "حبر سري": أنا أهم مخرج في السينما وأبان متعالي على الجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم -

أكد المخرج هادي الباجوري، أنه أهم مخرج في السينما، ولا يريد أن يعبر عن هذا الشئ حتى لا يتعرض للانتقاد بأنه يتحدث عن نفسه، متابعًا: "لو اتكلمت هيبان أني بتكلم عن نفسي بس الصراحة أنا بالنسبالي أهم واحد".

وشدد "الباجوري"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه في بعض التصريحات له تظهر وكأنه يتعالى على الجمهور، ولكنه لا يقصد هذا الشئ، منوهًا بأن نفسه هي محل التقييم بالنسبة له ولأعماله وليس الجمهور، متابعًا: "لو عامل عمل ومش مبسوط منه أنا أكتر واحد بكربج نفسي وبلؤم نفسي أووي".

وأشار إلى أنه في حالة المشاركة أو عمل عمل فني لا يرضى عنه يبقى في منزله لأشهر طويلة لكي يلؤم نفسه ويتعرف على أسباب هذا الإخفاق، موضحًا أنه يحب فيلم "وردة" ولكن نهاية الفيلم كانت يجب أن تكون مختلفة عن النهاية التي ظهر عليها العمل.