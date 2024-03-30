نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 20.. الكبير يتشاجر مع مربوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أحداث الحلقة العشرون مسلسل الكبير أوي 8 بجلوس العترة مع والده الكبير ويطلب منه تناول الفطور ويرفض العترة تناول الفطور بسبب رفض الكبير ذهابه الرحلة مع أصدقائه ويتصل العترة بصديق له يبلغه بعدم ذهابه وتدخل مربوحة وهي تحمل الفطور للكبير وتخبره بإنها أحضرت له البيض من إحدى الصفحات ويطلب منها عدم طلب أي أشياء أونلاين مرة أخرى ويدق الباب وتفتح مربوحة لتجده مندوب الشحن ويناديها الكبير وتخبره بإنه محضر طعام كهربائي ويفتحه الكبير يجده لعبة ويتشاجر معها ويدخل لهما جوني ويخبر الكبير ببعض الأشياء عن العمل ويغادر الكبير، ويسأل جوني مربوحة ماذا بها تخبره بإنها تشعر بالملل وأن الكبير يتركها دائمًا ويقترح عليها جوني أن تبحث عن شيء تفعله حتى لا تشعر بالملل.

وينادي أيهم على الكبير يخبره بأن عليه قضية وسيحضر له محامي ويذهب لهما هجرس ويتنمر عليه الكبير بسبب ملابسه ثم يعطي الكبير أموال لهجرس ويظن إنها له ويطلب منه يوصلها لأحد الأشخاص ويخبره هجرس أن يوصلها هو ويرفض الكبير ويطلب منه الذهاب، ويدخل أيهم سيارة ويصطحبه معه في مشواره.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.