نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تهديد قوي من باسم سمرة لـ أحمد السقا والضحية زينة..ملخص الحلقة 20 من العتاولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عُرضت منذ قليل الحلقة 20 من مسلسل العتاولة، والتي شهدت تطورات ومفاجأت عديدة، حيث يتصدر المسلسل التريند منذ وقت عرض الحلقة الأولى وحتى الآن.

وبدأت أحداث الحلقة مع باسم سمرة (عيسى الوزان ) الذي أصيب بطلقة نارية من مصدر مجهول امام فندقة، يحاول البحث في الكاميرات لمعرفتهم لكنه يفشل في ذلك، لكنه يشك في أحمد السقا (نصار ) الذي قال له أمس "يامين يعيش لبليل"، ويذهب طارق لطفي (خضر ) للأطمئنان عليه ويحذره من الغدر بنصار.



يلتقى أحمد السقا (نصار) مع والدة زينه (حنة) والتي تقوم بدورها لبنى ونس ويعرف منها اسم الدكتور المعالج لزوجها قبل وفاته، فيبدأ رحلة البحث عنه لكنه عند الوصول يجد عزاءه.

وهناك يلتقي بباسم سمرة (عيسى الوزان) ويخبره أنه من قتله، ثم يجلسون للتحدث معًا ليقوم باسم سمرة (عيسى ) بتهديد السقا (نصار) بأنه لو لم يعطيه قطعة الآثار التي لديه سيقوم بقتل زينة (حنة) وكل أفراد عائلته.

يذهب مؤمن نور (سعد ) إلى مريم محمود الجندي في المستشفى ويهددها بأن تذهب له بعد خروجها وإلا سيفضحها أمام اشقاءها العتاولة.

ومن خلال الأحداث نكتشف اعتراف من طارق لطفي (خصر) إلى والدته فريدة سيف النصر (سُترة) بأن كان هناك علاقة مع فتاة يحبها كثيرًا لكنها توفت.

وتنتهي أحداث الحلقة بوعد طارق لطفي (خضر) إلى أحمد السقا (نصار) بأنه سيتزوج من نهى عابدين (ديحة) ويقرر التوبة لكن يتنمى مشاركة نصار معه في أخر عملية قبل التوبة حتى يعيشون ملوك بعد ذلك.

قصة مسلسل العتاولة





تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

فريق عمل العتاولة



مسلسل "العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى

مواعيد مسلسل العتاولة



ويعرض مسلسل العتاولة، على قناة MBC masr، وسيكون العرض الأول في تمام الساعة 7 مساءً، والإعادة الساعة 2 مساءً.

كما يعرض على قناة MBC masr 2 الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 3 عصرًا، كما يتاح عرضه عبر منصة شاهد