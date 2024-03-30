رامز جاب من الآخر.. أحمد مالك وهدى المفتي: إحنا ولا حاجة.. فيديو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 مارس 2024 08:33 مساءً - وقع الفنان أحمد مالك، والفنانة هدى المفتي، ضحيتي برنامج مقالب رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم السبت.

أجبر الفنان رامز جلال، الفنان أحمد مالك على قول جملة،:"احنا ولا حاجة والملك لله"، وعقبت الفنانة هدى المفتي، قائلة: "احنا ولا حاجة".

وكشف الفنان أحمد مالك، حقيقة غيرته من الفنان أحمد داش، قائلا: "أنا مبسوط لأحمد داش على اللي وصل له".

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.