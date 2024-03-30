مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 20.. مربوحة تشتري غوريلا

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت أحداث الحلقة العشرون مسلسل الكبير أوي 8 ذهاب جوني وهجرس للحفار وفي طريقهما قال هجرس تعبيرات علق عليها جوني مثل "اديني عرقي" وشرح له هجرس إنها تعبيرات مجازية ويصلان إلى الحفار ويخبرهما إنه هو ويعطيه جوني الأموال ويعجب جوني بشخصيته ويطلب هجرس من الحفار أن يعطيه نسبته من الأموال ويتركهما ويغادر ويطلب هجرس من جوني أن يخبر الكبير باحضار 100 ألف جنيه وسيقوم هو بحفر الأرض ويتنمر عليه جوني.

ويذهب الكبير وأيهم للظابط يتحدث معه ويعود للمنزل ويجلس مع مربوحة في غرفتهما يروي لها ماحدث وهي تقول له "حاضر ياكبير" وتركيز في الهاتف المحمول بسبب طلبها لغوريلا وتطلب منهم أن يدخلوها المنزل وتنزل مربوحة لتراها وتصراخ لرؤيتها ثم تهدأ وتصطحبها مربوحة لإحدى الغرف وتخبرها بعدم اصدار صوت، ويخرج الكبير من الغرفة ليرى مايحدث في الخارج.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.