آمال ماهر تلتقي جمهورها في عيد الفطر بحفل غنائي جديد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة آمال ماهر عن تواجدها مع الجمهور في حفلات عيد الفطر لهذا العام.

تفاصيل حفل آمال ماهر في كايرو فيستفال

وتستعد ملكة الغناء العربي لحفلها الذي ينتظره الجمهور متشوقًا لصوتها بعد غياب، والمقرر أن يقام في كايروفيستيفال سيتي مول بالقاهرة، ١٩ ابريل المقبل.

وتقدم آمال ماهر خلال الحفل باقة متنوعة من الأغاني القديمة والحديثة التي حققت نجاحًا، وتصدرت مؤشرات البحث على مواقع التواصل والمنصات الموسيقية المختلفة.

موعد حفل آمال ماهر

وتُفتح الأبواب أمام الجمهور من الساعة ٧ م وتُغلق الساعة ٨ م ويبدأ الحفل الساعة ٩ م.