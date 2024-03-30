ريم البارودي عن وفاء عامر: "زعلت منها لأنها الوحيدة اللى راحت فرح شخص بينى وبينه خلاف" 

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحدثت ريم البارودي في الجزء الثاني من حلقتها في برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة، عن خلافها مع الفنانة وفاء عامر وأسبابه وعن سوء التفاهم الذي حدث بينهم

تصريحات ريم البارودي:

وقالت ريم:" أنا مش بكلم وفاء عامر بقالى سنه وشهرين ومش يكلمها مع إنه ا تدخلت مع الدكتور أشرف زكي في حل الخلاف بيني وبين ريهام سعيد، وطلعت وقالت أنا برفض التدخل في الخلاف مع إنه ا تدخلت بالفعل".

وأضافت:" هي ست بتاعت ربنا تصلي وتصوم وبتعمل عمره لكن مسمعتش المشكلة من طرف واحد، أنا زعلت منها لإنه ا الفنانة والوحده اللي راحت فرح المتهم اللى حصلت على حكم ضده، ولما سألتها قالت انا بسحبه لينا".

آخر أعمال ريم البارودي

يذكر أن آخر أعمال ريم البارودي هو مشاركتها في حكاية بنات السباعي إحدى حكايات مسلسل حدث بالفعل، وحكاية "بنات السباعي" البطولة الأولى لريم البارودي وتتكون من 5 حلقات ويشارك في بطولتها أحمد جمال سعيد ومحمود حجازي ومحمد التاجي وهناء الشورجبي وغيرهم من النجوم، من تأليف محمد إبراهيم عوض وإخراج تامر حمزة.