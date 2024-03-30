الليثي وشاكوش وبيكا وعنبة والصغير فى احتفاليه رمضانية لأبناء وأسر الشهداء

القاهرة - محمد ابراهيم -

شارك نجوم الأغنية الشعبية والمهرجانات محمود الليثي،حسن شاكوش،حمو بيكا،مصطفى عنبه،حمزة الصغير فى إحياء حفل الإفطار السنوى الذى أقيم داخل الأشرافية بالزمالك لأبناء وأسر شهداء الوطن من الشرطة والجيش.

نجوم الأغنية الشعبية

تفاصيل الحفل:

نظم حفل الإفطار ميمي المنشاوى وسامح سعيد بحضور ياسمين ثروت وعدد من المشاهير وكان أبرز الحضور أبناء وأسر الشهداء احمد المنسى،احمد شعبان ،رامى حسانين، مصطفى الوتيدي، شبراوى، أحمد عبد المحسن،محمد جمال،احمد شحاته ،محمد أبو سريع، مصطفى يسرى ،محمد عبد الخالق،شريف عمر،محمود جمال،مصطفى عبيدو.. وغيرهم.

أعرب نجوم الأغنية الشعبية والمهرجانات عن سعادتهم بمنحهم شرف التواجد بالحفل وإسعاد أبناء الأبطال حيثوا أضفوا حالة من البهجة على أبناء أسر شهداء الوطن وشاركهم تقديم أغانيهم الشهيرة والتقاط الصور التذكارية و"السيلفي".

آخر أعمال عنبة:

ويذكر أن آخر أعمال عنبة هو فيلم "عصابة عظيمة"، يتناول أحداث الفيلم قصة اجتماعية كوميدية، حيث تقوم سيدة كفيفة، أداء إسعاد يونس، بتكوين عصابة مع نجلها كريم عفيفي، يجد كريم نفسه في مواقف صعبة، بينما تحاول والدته حل المشكلات. الفيلم يضم أيضًا أداءًا لفرح الزاهد بدور زوجة كريم.

آسر الشهداء

أبطال فيلم "عصابة عظيمة":

فيلم "عصابة عظيمة" يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة كلًا من إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، ويشارك فيه أيضًا عدد من ضيوف الشرف، من بينهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، وإنتاج إسعاد يونس.