نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. ملخص الحلقة 20 من مسلسل "قلع الحجر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأت الحلقة العشرون لمسلسل قلع الحجر حالة من الصراع والجدل حول حرازي وفرماوي بسبب إصابته بالرصاص، واتهام فرماوي بإصابة الشواكيش بحرازي، لبصرخ حرازي في وجه وينفي هذا الإتهام.

يذهب حرازي إلى الشرطة لكي يتنازل عن البلاغ ضد الشواكيش، ويتهم رجال الجبل في بمطاردته، وإطلاق الرصاص عليه.

يذهب مهدي إلى بيت حرازي، ويخبر أخيها الصغير أنه ليس موافق على نقل شحنة الأسمدة، وتشاهده كريمان من الطابق الثاني، لتنقض عليها أمها روحية وتقوم بضربها، وتخبر كريمان لوالدتها بخبر حبها وزواجها من مهدي، لتصرخ روحية في وجهها مكفاكيش الحرب مع الشواكيش، عايزة كمان الحرب مع المنزلاوية.

يدبر فرماوي بمقتل مدحت تيخة بمساعدة عبد الحي ورجالة العمامرة، ثم يقوم بمراقبته أثناء خروجه من مصنع السكر، وينجو مدحت تيخة من المؤامرة، ويقوم بإبلاغ الشرطة على رجالة الجبل، ثم يتقابل بالعمدة فرماوي بالصدفة في القسم ليتفاجئ فرماوي بوجوده.

وتنتهي الحلقة بإتصال الزوجة الثانية لفرماوي، ومطالبته بالفلوس والطلاق منها، ليكذب على زوجته منى عبد الغني، لم يعترف بزواجه من الثانية وإنها تبع الشواكيش.

أبطال مسلسل قلع الحجر

يضم العمل عدد من النجوم أبرزهم الفنان محمد رياض، رياض الخولي، وسهر الصايغ، ورانيا فريد شوقي، ومفيد عاشور، ومدحت تيخة، ومحمود الجابري، وسميرة عبد العزيز، وبهاء ثروت، وسميرة صدقي، وأحمد الشافعي، ومروة عبد المنعم، ولقاء سويدان، وأيمن الشيوي، وآية عبد الرحمن الأبنودي، وعمر رياض، والعمل من إخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

أحداث مسلسل قلع الحجر



تدور أحداث مسلسل قلع الحجر، في إطار الدراما الصعيدية، ويتناول حقوق المرأة، وهو مستوحى من أحداث حقيقية.

وتم تصوير تلك الأحداث بمنطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر.

القنوات الناقلة لـ مسلسل قلع الحجر



يعرض مسلسل قلع الحجر على قناة النهار، وقناة صدى البلد.

مواعيد عرض مسلسل قلع الحجر على قناة النهار

يذاع مسلسل قلع الحجر، على قناة النهار، في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 12 مساءا.

