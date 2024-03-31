حسن الصباح يسيطر على يحيى بن المؤذن.. أبرز أحداث الحلقة 20 من "الحشاشين"

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت منذ قليل اليوم الحلقة العشرون من مسلسل "الحشاشين" والذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز، ويشارك به ضمن الماراثون الرمضاني 2024.

أبرز أحداث الحلقة العشرون

شهدت الحلقة العشرون من مسلسل “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذي يعرض على شاشة قناة DMC، بدأت الحلقة بـ طلب زيد بن سيحون الزواج من إلينار المسؤولة عن الحوريات، ويرفض حسن الصباح ذلك لأنها مسؤولة عن الحوريات، قائلًا: “عايز تهدم نظام اتعمل بعناية في قلعة آلموت، طلبك مرفوض والمفروض إنك عارف الإجابة، لكن الغريب إنك بتسأل”، ويلح زيد ابن سيحون على حسن الصباح حول رغبته في الزواج ليرد الصباح عليه قائلًا: "زيد رغباتك كترت، وكلها لا تليق بداعية مؤمن فخد بالك مني واحذرني”.

ومن جهة آخرى تحذر دنيا زاد زوجة حسن الصباح ابنها حسن من والده، حتى لا يقتله مثل شقيقه الحسين، ويأمر حسن الصباح بحرق مسجد بغداد.

ويتعرض يحيى ابن مؤذن أصفهان لـ “غسيل مخ” بشكل كامل وسيطر حسن الصباح ورجاله عليه داخل قلعة آلموت، ويذكره صديقيه سليمان وطيفور بالسبب الأساسي لدخولهما القلعة، ولكنه يخبرهما أنهما إذا استمرا في هذا الحديث سوف يبلغ القادة بهذا.

وعلى الجانب الآخر، تذهب إلينار إلى برزك أميد، وتخبره عن المعلومات التي وصلت إليها حول العلاقة السابقة التي جمعت بين نورهان ويحيى ولكنه يطلب منها ألا تقتلها وتنتظر أوامر حسن الصباح في هذا الأمر.

كما يكشف حسن الصباح خيانة يحيى نجل مؤذن أصفهان، وأنه يريد يقتل برزك أميد وزيد بن سيحون، ويطلب منه قتل أصدقائه.

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.