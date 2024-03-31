نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الصباح يأمر بصك عملة باسمه لـ "قلعة آلموت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل حسن الصباح توسيع نفوذه في المناطق المحيطة له، إذ يطلب من رجاله صك عملة جديدة باسمه حيث قال: “قلعة آلموت لازم يكون ليها العملة بتاعتها مش هنفضل نتعامل بالعملات اللي حوالينا لازم يكون عندنا دينار خاص بينا نبيعه ونشتري بيه، قوة ومهابة واختلاف عن غيرنا”.

وقرر حسن الصباح صك عملة تعرف بـ “الدينار الصباحي” ويكون به نسبة عالية من الذهب، وهو ما دفعه إلى فرض جباية على المناطق حوله حتى يستطيع تحمل صك الدينار الجديد، "عشان ده يحصل لازم نفرض جباية وجزية على كل اللي حوالينا كل اللي يمر من دولة الصليبيين إلى السلاجقة يدفع والعكس، ومن ذهبهم تصك عملتنا الجديدة".

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.