يسرا تكشف موقفًا لها لا ينسى مع الزعيم عادل إمام

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة يسرا ضيفة على بودكاست BigTime، مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها.



وقالت:"أكثر شئ يزعجني عدم الاهتمام، لما الشخص يتعب ويجتهد والآخر لم يجد شخص يقدره ده شئ مزعج،وفيلم ليلة العيد من رغم تأجيله نحو عامين الا أنه يقدم رسالة هادفة وسعيدة به ".

وأضافت:" سعيدة جدًا بتجربتي الكوميدية بأحلام سعيدة،و مبسوطة اني خرجت عن طريقي، واستعنت بكوميديانات جامدة لاني أنا لست كوميدية، ومن رغم عملى أكثر من فيلم كوميدي مع الزعيم عادل إمام، الا الزعيم هو الذي يتحمل المسؤولية ويشتال الفيلم على كتافه".

يسرا تكشف عن مواقفها مع الزعيم

وتابعت:"الزعيم عادل إمام حاجة لن تتكرر ابدًا، ومواقفي معاه كثيرة أبرزها كنت مرة لم يتواجد معي مال، فقررت ابيع عربيتي، ففجاة جالي البيت وقالي انتي هتبيعي عربيتك ليه فقلت له ليس لدي مال ".

وقالت:" قال لي اطلبي اللي انتي عايزاه، وفي إحدى المرات كنت بموت حرفيا ً، كان دائما ً بجانبي ولم يفارقني".



وواصلت:" أنا لما بكون زعلانة بفضل مسافرة طوال الوقت، وأنا لست مهتمة بالسوشيال ميديا، ومبعرفش أنزل كل شوية صور ليا لأن دي جزء من خصوصيتي ".



أحداث فيلم ليلة العيد

تدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة على النيل، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها.

تفاصيل شخصية يسرا في فيلم ليلة العيد



تجسد الفنانة يسرا في أحداث فيلم ليلة العيد شخصية عزيزة، مراكبية، متزوجة من سيد رجب، القعيد الذي يهاجم زوجته ويعترضها دائمًا بالضرب، لدرجة أن نجله يقف أمامه في أحد المشاهد ويعنفه ويهدده بعدم ضرب زوجته مرة أخرى، وتحاول عزيزة أن تستمع لكل مشاكل الفتيات في الجزيرة وتدفعهن للهروب منها في النهاية تاركات أزواجهن وأهاليهن بسبب الضغوط التي تعرضن لها.



أبطال فيلم ليلة العيد



وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم يسرا، ريهام عبدالغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبداالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.