السيناريست تامر حبيب يشيد بأداء فرح يوسف في ”أعلى نسبة مشاهدة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مارس 2024 06:31 صباحاً - أشاد السيناريست تامر حبيب بدور الفنانة فرح يوسف في مسلسل “ أعلى نسبة مشاهدة” من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتب تامر حبيب:' مش عايز انسي أو اتلهي عن ذكر الممثلة الجامدة علطول ومن اول يوم شفتها بتمثل فيه لحد دورها اللي عملته بموهبة وخبرة وبساطة رغم صعوبته، واللي شاد بيها كل اللي حبوا ( اعلي نسبة مشاهدة ) وتابعوه.

وأضاف:' فرح يوسف كانت رمانة ميزان العيلة دي بأحبك يا فروحة زي مانتي عارفة واللي عملتيه صعب قوي وحلو قوي، وعملتيه بسلاسة زي كوباية المية، وانتي سايبة إيدك، ودي من شيم الممثلين التقال Farah Youssef.

أشاد السيناريست تامر حبيب بمسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

كتب تامر حبيب: “إسمحولي أدلي برأيي كمشاهد امتّن شديد الإمتنان لأي فنان مخلص وصادق وبيحترمني المسلسل ده عمل مهم، وجرئ، وذكي، يفتح النفس، ويعطي أمل فني كلنا في اشد الاحتياج اليه، وقاصد دون خطابة ومباشرة إنه يدق ناقوس خطر مدوي علي قضية حساسة وكارثية وفيلم رعب، أنا متأكد إنه بيحصل دلوقتي حالًا في مليون مكان حوالينا، وبناء عليه، أري ان هذا العمل اهم من شوية آراء نقدية قد تكون موجودة عندنا كلنا علي حاجات فنية. في الآداء، في الديكور، في الإخراج، في التصوير