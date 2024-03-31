تامر حسني يكشف كواليس فيلمه الجديد مع محمد ثروت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مارس 2024 09:31 صباحاً - شارك الفنان تامر حسني، صورة من كواليس فيلمه الجديد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر تامر حسني صورة فكاهية مع محمد ثروت، حيث من المقرر عرض فيلم "ري ستارت"؛ قريبًا في دور العرض، ويتعاون فيه أيضاً مع الفنانة هنا الزاهد.

وعلق تامر حسني على الصورة قائلاً: "انتظروا إن شاء الله في ري ستارت.. أعتقد الصورة قايلة كل حاجة".

وكان تامر حسني روج لعمل فني جديد يجمعه بالنجم رامي صبري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وعلق تامر كاتبا: "صداقة عمر يمكن مكانتش باينه ، بس رمضان كريم و دايماً بييجي بمشاعره الطيبه و ان شاء الله الصداقه دي مكمله طول العمر واستنوا حاجه حلوه مننا ان شاء الله تليق بيكم و رمضان كريم".