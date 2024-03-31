لهذا السبب.. ياسمين رئيس تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة ياسمين رئيس محرك البحث “جوجل”، وذلك بعد ظهور طليقها المخرج هادي الباجوري أمس في برنامج "حبر سري" الذي تقدمه الاعلامية أسما إبراهيم، خاصةً بعد كشفه عن أسباب طلاقهما.

تصريحات هادي الباجوري

وأوضح المخرج هادي الباجوري أن طلاقه من الفنانة ياسمين رئيس، ليس بسبب الغيرة، مُعلقًا:" كنت بعمل انترفيو مع أحد الإعلاميين وقلت له أنا موافق على مشهد التقبيل لزوجتي زي أي ممثلة مش عشان هي مراتي".

وقال المخرج هادي الباجوري، أنه يعتبر نفسه أهم مخرج في السينما، ولا يريد أن يعبر عن هذا الشئ حتى لا يتعرض للانتقادات، متابعًا: "لو اتكلمت هيبان أني بتكلم عن نفسي بس الصراحة أنا بالنسبالي أهم واحد".



وأشار هادي الباجوري أنه يظهر في بعض التصريحات له وكأنه يتعالى على الجمهور، ولكنه لا يقصد هذا الشئ، مُعلقًا: "لو عامل عمل ومش مبسوط منه أنا أكتر واحد بكربج نفسي وبلوم نفسي أووي".

ولفت هادي الباجوري إلى أنه في حالة المشاركة أو تقديم عمل فني لا يرضى عنه يظل في منزله لأشهر طويلة لكي يلؤم نفسه ويتعرف على أسباب هذا الإخفاق، موضحًا أنه يحب فيلم "وردة" ولكن نهاية الفيلم كانت يجب أن تكون مختلفة عن النهاية التي ظهر عليها العمل.

آخر أعمال هادي الباجوري



والجدير بالذكر آخر أعمال هادي الباجوري مسلسل سفاح الجيزة من بطولة أحمد فهمي، والذي دار في إطار تشويقي بوليسي غامض، تناول قصة السفاح الذي شغلت قضيته الرأي العام في الفترة الأخيرة، وحاز المسلسل على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.