انت الأن تتابع خبر شريف مدكور يفجر مفاجأة عن تفاصيل إصابته بمرض السرطان.. وأمر مؤسف وراء رفضه الزواج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حل الإعلامي شريف مدكور، ضيفا ببرنامج على المسرح الذي يذاع يوميا خلال شهر رمضان 2024 على قناة مصر الأولى، وأدلى مدكور بعدد من التصريحات التي أثارت الجدل حول ومنها سبب إصابته بالسرطان، وتأثير التنمر الذي تعرض له على حياته الشخصية.

تصريحات شريف مدكور في برنامج على المسرح

يستعرض موقع دوت الخليج، عدد من التصريحات التي أدلى بها شريف مدكور في برنامج على المسرح ومنها سر رفضه الزواج حتى الآن، بالإضافة إلى تفاصيل إصابته بمرض السرطان، وذلك في إطار التقارير الفنية التي يقدمها الموقع لزواره.

سبب رفض شريف مدكور الزواج

قال مدكور، إنه لا يستطيع الجلوس مع الأطفال أكثر من نصف ساعة، مضيفا: “لو كنت أب هكون أب صعب”، معربا عن رفضه أن يكون له طفل ويتعرض للتنمر بسببه، مضيفا: “مش هقدر أن ابني أو مراتي يتعرضوا للتنمر بسببي.. شوفتوا قد إيه الكلمة بضايق وبتغير حياة الناس”.

شريف مدكور والسرطان

وكشف مدكور أنه كان يؤدي مناسك العمرة ويصلي في حجر سيدنا إسماعيل، وطلب من الله أن يرسل له علامة أنه راضي عنه، وبعدها بثلاثة شهور أصيب بالسرطان، مضيفا: “لما عرفت إصابتي بالسرطان افتكرت أني طلبت من ربنا يديني علامة على رضاه عني”، معتبرا أن إصابته بالسرطان علامة على حب الله له.

تعليق شريف مدكور على لقب مذيع الستات