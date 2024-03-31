نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ظهوره في برنامج "ع المسرح".. شريف مدكور يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الإعلامي شريف مدكور محرك البحث "جوجل "وذلك بعد تصريحاته في برنامج "ع المسرح "الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، حيث تحدث عن طفولته، وعن عمله بمجال الإذاعة عن مجال الصدفة، وعن الصفات التي اكتبها من جده الراحل الفريق محمد فوزي، وعن سبب عدم ارتباطه.



شريف مدكور ينتقد حملات مقاطعة المنتجات الأمريكية



وفي سياق آخر، سبق وانتقد الإعلامي شريف مدكور حملات مقاطعة المنتجات الأمريكية والمطاعم التي تقف بجانب إسرائيل ضد القضية الفلسطينية، وكتب على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، قائلًا: "أحب بس افهم الشباب اللي عليه أقساط ومصاريف دراسة وخصوصًا اللي بيشتغلوا دليفري توصيل طلبات وبيشتغلوا في الشركات اللي الناس مقطعها مين حيدفع تعويض للشباب دول أو مين حيشغلهم".

وأضاف: "يا ريت بس أفهم شكرًا، طب وبالنسبة للأدوية وخصوصًا الكيماوي نقطعه كمان!!!! مهو من نفس البلاد على فكرة".

أسباب عدم زواج شريف مدكور



أوضح شريف مدكور خلال برنامجه “ شارع شريف ”:"كنت حابب فكرة الجواز زمان، بس بعد لما اتشهرت مبقتش حاببها".

وقال شريف مدكور، أن تعرضه للتنمر واتهامه ببعض الأشياء المشينة هو السبب الرئيسي لتراجعه عن فكرة الزواج.