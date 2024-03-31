نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيشا جانتاترا مخرجة لفيلم ليندسي لوهان القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الاختيار رسميًا على المخرجة نيشا جانتاترا لتتولى مهمة إخراج الجزء الثاني المعلن عنه من الفيلم الكوميدي الناجح للنجمة ليندسي لوهان والذي سبق وأن طرح بعنوان Freaky Friday.

ووفق ديد لاين، الفيلم الذي طرح مطلع الألفية الجديدة، شاركت في بطولته النجمة جيمي لي كورتيز، يعود قريبًا في جزء ثاني.

وسبق أن شهدت مدينة نيويورك احتفالًا مميزًا بالعرض الخاص لأحدث أفلام النجمة ليندساي لوهان والذي يطرح بعنوان Irish Wish.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الذي شهد حضورًا مميزًا لأقرباء ليندساي المشاركين في بطولة الفيلم اليانا وداكوتا.

وكانت فاجأت النجمة ليندسي لوهات متابعيها على منصات التواصل الإجتماعي، بإعلانها عن استعدادها لاستقبال مولودها الأول.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة نشرتها ليندسي لوهان عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، أعلنت بها عن حملها، وتلقت في المقابل العديد من عبارات التهاني من متابعيها.

مشاركة وحماس

وكتبت ليندسي لوهان مع الصورة التي نشرتها لملابس مولود صغير، أنها تشعر وزوجها بادر شماس بحماسة بالغة لقرب وصول مولودها الأول.

وأضافت ابنة الـ 36 عامًا، أنها تتطلع بحماس لاستقبال مولودها الأول الذي سيصل قريبًا لحياتهم.

فيلم جديد

ويأتي حمل ليندسي لوهان بعد عودتها للسينما، التيي كانت من خلال فيلمها الذي طرح بعنوان Falling for Christmas، هذا الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار من الرومانسية والكوميديا، يطرح خصيصًا لموسم أعياد الكريسماس.

وتشارك به ليندسي لوهان في دور البطولة، بمشاركة كورد اوفرستريت الذي يجسد شخصية باسم جيك راسيل، وجاك فاجنر الذي يشارك بدور بيوريجارد بيلمونت، وشقيقة ليندسي لوهان إلينا لوهان، التي تجسد شخصية باسم بيانكا.