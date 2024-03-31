ويليم دافو يستقر على مشروعه السينمائي المقبل

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أحمد جودة - القاهرة - استقر النجم القدير ويليم دافو على مشروعه السينمائي المقبل، والذي من المقرر أن يكون قصة مقتبسة عن أحداث حقيقية.

ووفق ديد لاين، الفيلم سيجسد به دافو شخصية تاريخية باسم ديفيد تيبيت، في فيلم عن قصة حياته.

ومؤخرًا احتفل النجم ويليم دافو بوضع نجمته الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود في احتفالية مميزة، حضرتها زوجته وعدد من أقرب أصدقائه من صناع السينما.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من مراسم تدشين نجمة ويليم، عقب حضوره لمراسم توزيع جوائز الجولدن جلوب هذا العام، والذي كان مرشحًا لها عن دوره في فيلم Poor Things.

أيضًا كان قد حصل أخيرًا الممثل الشهير ماكولي كولكين على نجمته الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود، على الرغم من تحقيقه لشهرة واسعة منذ سن صغيرة.

ووفق ديلي ميل، كولكن كان قد عرف بمشاركته في بطولة أفلام Home Alone التي طرحت في تسعينيات القرن الماضي.

وحصل كولكين نجمته على ممر الشهرة في احتفالية حضرتها النجمة القديرة كاثرين أوهارا التي جسدت دور والدته في نفس الفيلم.

نجوم على ممر الشهرة

و كان النجم مارتن لورنس، أحدث المحتلفلين بوضع نجمته الخاصة على ممر الشهرة في هوليوود، في احتفالية مميزة حضرها أصدقائه المقربون في عالم السينما.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من احتفالية لورانس بوضع نجمته الخاصة في ممر الشهرة، تقديرًا لما قدمه من أعمال سينمائية مميزة خلال السنوات الماضية.

نجوم آخرين

وخلال عام 2023، كان هناك عدد آخر من الفنانين الذين احتفلوا بوضع نجمتهم الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود كان من ضمنهم مايكل بي جوردون.

واحتفالية مايكل بي جوردون بوضع نجمته الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود، كانت بعد أيام قليلة من احتفاله بالعرض الخاص للجزء الثالث الجديد من سلسلة CREED.

أيضًا، كان قد احتفل الأشقاء جوناس بوصع نجمتهم الخاصة على ممر الشهرة في حي هوليوود، تقديرًا لاسهاماتهم في مجال الموسيقى والغناء منذ ظهورهم خلال مطلع الألفية الجديدة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من احتفال الاشقاء جوناز لمراسم رفع الستار عن نجمتهم الخاصة على ممر الشهرة في هوليوود.