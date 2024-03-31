نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. أبرز تصريحات شريف مدكور في برنامج "ع المسرح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر المذيع شريف مدكور محرك البحث “جوجل”، وذلك بعد تصريحاته في برنامج "ع المسرح "، حيث كشف خلال الحلقة عن عدة أمور خاصة بحياته الشخصية، نرصدها لكم في السطور التالية.

أبرز تصريحات شريف مدكور

تحدث الإعلامي شريف مدكور خلال الحلقة عن علاقته بالجمهور، لافتًا أن الثقة هي أكبر رابط بينه وبين جمهوره؛ لأنهم يتفرغون كل يوم لمشاهدة برنامجه الذي يعرض الساعة الرابعة.

وأكد شريف مدكور على أنه لم يغضب من تلقيبه بـ "مذيع الستات" في بداية عمله بمجال الإعلام، مُوضحًا: "اتريقوا عليا الناس في البداية بسبب هذا اللقب، بس أنا مزعلتش وده تاج على راسي، وأمهات وجدات مصر بيثقوا فيا ثقة عمياء ويارب أكون أد الثقة دي والأطفال أيضًا يثقون في".



قصة وقوف شريف مدكور أمام الكاميرا



وأشار شريف مدكور إلى موضوع الوقوف أمام الكاميرا معلقًا: "لقد كان وقوفي أمام الكاميرا لأول مرة فى حياتى مرعبًا وكنت خايف، وعملى مذيع بالقنوات المتخصصة كان نقطة تحول أيضا وبرنامجى كان يصرف على القطاع، وشعور جميل لما أروح القناة وحد يقولى انت اللى شايل القناة وده مسئولية بترعبنى".



ما علاقة شريف مدكور بالفريق محمد فوزي

وكشف شريف مدكور عن علاقته بجده الراحل محمد فوزي قائلًا: "كنت محظوظ أنى شفت كل جدودى وتربيت فى خيرهم وحضنهم، وجدى الفريق محمد فوزى كان له النصيب الأكبر، وكان فى عمله قوى وصارم وعسكرى من الدرجة الأولى، وفى بيته عكس ذلك ومعايا انا كان الأمر مختلف، وكان شايلنا وهو بيضحك فأنا أول حفيد عنده توفى وانا عندى 29 سنة وكان مستمتع بهدوئى، وأخدت من طباعه الدقة والاهتمام بالتفاصيل والإلتزام واحترام الآخر وثقافته، وكان بسيط".



حلم السينما لم يكتمل لشريف مدكور



وتحدث شريف مدكور عن حلمه في السينما معلقًا:"اتعرض عليا بطولة فيلم "المسطول والقنبلة" ولو كنت عملته كان ممكن أكون نجم سينما كبير وكان نفسى أعمله، موضحا أن ممدوح الليثى كلمنى وقالى تعالى دلوقتى ولما حضرت عرضوا عليا بطولة الفيلم وذاكرت الفيلم حوالى 3 شهور ومتعملش الفيلم إلى الآن وكان فيلم سياسى فيه مشاهد قاسية وصعبة".