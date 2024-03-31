حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مارس 2024 04:28 مساءً - ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل "جودر" بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON.

يعرض مسلسل "جودر" الحلقة السادسة في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

انتهت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل جودر، والذى يعرض على قناة on، بدخول منذر مهران إلى غرفة شقيقه جودر ويحاول قتله بكتم أنفاسه عن طريق وضع المخدة على وجهه، بسبب الغيرة، وأن الجميع مهتم بالرضيع جودر أكثر منه، لذلك يريد التخلص منه وإنهاء حياته.

أبطال مسلسل جودر

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.