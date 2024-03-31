نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو المعاطي زكي عن عبد الناصر زيدان: "ده الوحيد اللي هحسبن عليه لحد يوم الدين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضاف رامز جلال الإعلامي عبد الناصر زيدان وأبو المعاطي زكي في الحلقة 21 من برنامج رامز جاب من الآخر في تمام الساعة السادسة مساء عقب آذان المغرب مباشرة.



وسخر رامز جلال من أبو المعاطي زكي فور وصوله البرنامج قائلا: "ده علم فرنسا على التيشيرت.. اللي فوق 70 بطلعهم في الاسانسير".

وتحدث أبو المعاطي زكي عن خلافه مع عبد الناصر زيدان قائلا: "ده الوحيد اللي هحسبن عليه ليوم الدين".

تفاصيل برنامج رامز جاب من الآخر

وكعادته السنوية ينطلق النجم رامز جلال في مغامرة تليفزيونية رمضانية جديدة، من خلال برنامج "رامز جاب من الأخر" والذي يُقدمه النجم رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفية، وسيُعرض يوميا في شهر رمضان على "MBC مصر".

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ويشهد برنامج "رامز جاب من الأخر"، في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءًا من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، سمية الخشاب، باسم سمرة، حمدي الميرغني، آيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باميلا الكيك، محمد شاهين، حسن عسيري، والعديد من النجوم الآخرين.