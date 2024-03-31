"اتخلي عني وانسان كداب معندوش ريحة الضمير".. مشادة كلامية بين عبد الناصر زيدان وأبو المعاطي زكي في "رامز جاب من الآخر"

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أحمد جودة - القاهرة - حدثت مشادة كلامية بين الإعلامية عبد الناصر زيدان وأبو المعاطي زكي، وذلك أثناء استضافتهم في برنامج رامز جاب من الآخر والمذاع على قناة MBC مصر في تمام الساعة السادسة مساء عقب آذان المغرب مباشرة.

وتفاجأ عبد الناصر زيدان وأبو المعاطي زكي ببعضهما في البرنامج ليعلق أبو المعاطي زكي قائلا: "ده أنا يا رامز بقولك ده اللي هحسبن عليه لحد يوم الدين.. مش هكمل الحلقة ديه يا رامز".

وقال عبد الناصر زكي متحدثا عن علاقته بأبو المعاطي: "تتخلي عني" ليرد عبد الناصر قائلا: “انسان كداب ومعندوش ريحة الضمير.. ده قال عني يتحرق أبو المعاطي زكي ويولع”.

تفاصيل برنامج رامز جاب من الآخر

وكعادته السنوية ينطلق النجم رامز جلال في مغامرة تليفزيونية رمضانية جديدة، من خلال برنامج "رامز جاب من الأخر" والذي يُقدمه النجم رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفية، وسيُعرض يوميا في شهر رمضان على "MBC مصر".

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ويشهد برنامج "رامز جاب من الأخر"، في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءًا من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، سمية الخشاب، باسم سمرة، حمدي الميرغني، آيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باميلا الكيك، محمد شاهين، حسن عسيري، والعديد من النجوم الآخرين.