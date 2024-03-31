نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الناصر زيدان يعتذر لأبو المعاطي زكي والأخير يعلق: "هيرجع يشتمني تاني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضاف رامز جلال المحلل الرياضي عبد المعاطي زكي عبد الناصر زيدان، في الحلقة 21 من برنامج رامز جاب من الآخر والمذاع على قناة MBC مصر في تمام الساعة السادسة مساء عقب آذان المغرب مباشرة.

واعتذر عبد الناصر زيدان لأبو المعاطي خلال الحلقة 21 برنامج "رامز جاب من الآخر" قائلا: "حقك عليا وعلى مهلك عشان انت تعبان" وذللك بعد تهديد رامز جلال لهما بالكلب نيوتن في فقرة "المشاية" ودخولهم النفق.

وانهار أبو المعاطي زكي من البكاء قائلا لعبد الناصر زيدان: "انت بتقول عليا انا ببيع نفسي؟".

وعقب خروجهما من النفق هددهم رامز جلال بالتمساح الصغير، ليجبرهم على إنهاء الخلاف بينهما، ليرد أبو المعاطي زكي قائلا: "بيعتذرلي ويرجع يشتمني تاني".

تفاصيل برنامج رامز جاب من الآخر

وكعادته السنوية ينطلق النجم رامز جلال في مغامرة تليفزيونية رمضانية جديدة، من خلال برنامج "رامز جاب من الأخر" والذي يُقدمه النجم رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفية، وسيُعرض يوميا في شهر رمضان على "MBC مصر".

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ويشهد برنامج "رامز جاب من الأخر"، في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءًا من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، سمية الخشاب، باسم سمرة، حمدي الميرغني، آيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باميلا الكيك، محمد شاهين، حسن عسيري، والعديد من النجوم الآخرين.