نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة للحلقة السادسة من مسلسل رحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور عرض الحلقة السادسة من مسلسل رحيل بطولة الفنانة ياسمين صبري، كونه من مسلسلات النصف الثاني من الشهر الكريم، ويعرض حصريا على قناة "أبو ظبي" في تمام الثامنة مساء، وسيكون متاحا عبر منصة ADtv، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية القنوات الناقلة للحلقة السادسة من مسلسل رحيل..

القنوات الناقلة للحلقة السادسة من مسلسل رحيل

قامت قناة أبو ظبي الفضائية بالإعلان عن قيامها بعرض مسلسل رحيل، ومن المقرر أن يتم عرضه في رمضان القادم 2024، وسوف يتم الكشف مواعيد عرض مسلسل رحيل خلال الأيام القادمة.

أبطال مسلسل رحيل

ويشارك في بطولة مسلسل رحيل كل من: ياسمبن صبري، محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام.

ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل رحيل

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل رحيل، التي تقوم ببطولته (ياسمين صبري) في دور «رحيل» جريمة قتل شديد الإتربي (أحمد بدير) أمام النيابة، بعدما اطلعت لتقرير الطب الشرعي ونفذت الجريمة وفقا للتقرير، لتخرج والدها وهدان من السجن، ويشتد غضب بدر شديد (أحمد صلاح حسني) بعد أن علم أن وهدان خرج من السجن، وتحرضه أمه على قتل وهدان والأخذ بالثأر، فيذهب إلى رحيل للنيابة ليتأكد من قاتل والده لكنها ترفض، بينما يكتشف بدر شديد خروج والده من السجن، يتصاعد غضبه، وتحثه أمه على الانتقام وقتل والده، فيقرر الذهاب إلى رحيل للتحقق من قاتل والده، لكنها ترفض التعاون، ويتم إحالة رحيل إلى المحكمة الجنائية في قضية قتل شديد الإتربي، وتختتم أحداث الحلقة قبل النطق بالحكم، في جلسة المحاكمة.

قصة مسلسل رحيل

وتقدم ياسمين صبري شخصية "رحيل" وهي فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها.