"هدف برنامجي اتحقق".. رامز جلال ينجح في إنهاء الخلاف بين عبد الناصر زيدان وأبو المعاطي زكي

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهت منذ قليل الحلقة 21 من برنامج رامز جاب من الآخر والمذاع على قناة MBC مصر في تمام الساعة السادسة مساء عقب آذان المغرب مباشرة، حيث حل عبد الناصر زيدان وأبو المعاطي زكي ضيوفها.

وكشف رامز جلال عن انتهاء الخلاف بين أبو المعاطي زكي وعبد الناصر زيدان، حيث احتضنا بعضهما بعد سقوطهما في البحيرة، ليعلق رامز جلال في نهاية الحلقة قائلا: "أنا نجحت النهاردة أنهم يتصالحو والهدف السامي بتاع برنامجي اتحقق".

ويأتي ذلك بعد اعتذار عبد الناصر زيدان لأبو المعاطي زكي، وتعذيب رامز جلال لهما بفقرات برنامجه “المشاية” والنفق والبحيرة والنعامة والاعصار.

تفاصيل برنامج رامز جاب من الآخر

وكعادته السنوية ينطلق النجم رامز جلال في مغامرة تليفزيونية رمضانية جديدة، من خلال برنامج "رامز جاب من الأخر" والذي يُقدمه النجم رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفية، وسيُعرض يوميا في شهر رمضان على "MBC مصر".

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ويشهد برنامج "رامز جاب من الأخر"، في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءًا من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، سمية الخشاب، باسم سمرة، حمدي الميرغني، آيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باميلا الكيك، محمد شاهين، حسن عسيري، والعديد من النجوم الآخرين.