مصطفى غريب لـ "دوت الخليج الفني": الفن رسالة وكل دور بجهزله حسب اللي عايزه

القاهرة - محمد ابراهيم - تألق الفنان مصطفى غريب في آخر أعماله الدرامية والتي عرضت ضمن السباق الرمضاني لهذا العام 2024 في دور عربي الذي جسده في مسلسل أشغال شقة والذي لفت أنظار الجمهور له وأشادوا به، والعترة في مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن.

وكان للفجر الفني لقاء خاص معه كشف فيه عن سبب اختياره للأدوار وكواليس الأعمال.

وكشف مصطفى غريب عن سبب اختياره الأدوار قائلًا: "سوا في مسلسل الكبير أو مسلسل أشغال شقة اللي جذبني الورق نفسه خصوصًا اللي قايمين عليه ناس بتفهم فن والكرو إذا كان هنا أو هنا بطولة أستاذ أحمد مكي وهنا بطولة أستاذ هشام ماجد المخرجين أستاذ أحمد الجندي وأستاذ خالد دياب فكل دي حاجة طبعًا بتحمسنا إن إحنا نشتغل".

وتابع: "طبعًا الفن رسالة والضحك رسالة وإن لو شخص ضحك الناس فهو كده نجح والفن رسالة طبعًا سواء إذا كان بيوصل حاجة حياتية بنعيشها إذا كان فيه قضية إحنا مؤمنين بيها بنحاول نوصلها إذا كان فيه ضحك بنحاول نبسط الناس فدي كلها رسالة طبعًا".

وأضاف: "كل دور بجهزله حسب هو عايز ايه فبحاول أتابع شخصيات حية في الشارع، في الاتفاق بنقعد قعدات مع المخرج قبل التصوير سواء هنا أو هنا نتفق الشخصية تبقى إزاي يبقى لازمته ايه يبقى صفاته ايه فبنحاول نوصل للحاجات".

واختتم: "وفي النهاية إحنا بنعمل كل ده عشان الناس تنبسط لإن إحنا الشغلانة دي كلها عشان يبقى رد فعل الناس يبقى حلو فلو ربنا وفقنا والتوفيق كان موجود وبنتوفق والعمل بينجح بيبقى هو ده غرضنا الأول والأخير".

نبذة عن مصطفى غريب

ولد في 23 أكتوبر 1995، ترك دراسته الجامعية بعد عامين، ليلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل.حصل على جائزة أفضل ممثل على مستوى جميع المعاهد المتخصصة في العالم عام 2018 عن دوره في مسرحية "دراما الشحاذين" إنتاج أكاديمية الفنون عام 2018.



طالب بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، عمل بالعديد من المسرحيات وحاصل على جائزة أفضل ممثل على مستوى جميع المعاهد المتخصصة في العالم عام ٢٠١٨ عن عرض دراما الشحاذين، وعمل أيضًا في مسلسل أرض النفاق.