مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 21.. مربوحة في مأزق بسبب الغوريلا

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت أحداث الحلقة الحادية والعشرون مسلسل الكبير أوي 8 باخفاء مربوحة للغوريلا في إحدى الغرف وتخرج لتجد الكبير وتخبره بأن سبب الصريخ هو شجار جارتها مع زوجها ويرى الكبير الصندوق ويسأل مربوحة عنه تخبره إنه حقيبة ملابس الغوريلا.

ويجلس الكبير مع جوني ويدخل عليهما هجرس ويعبر للكبير عن سعادته باختياره له بعمل الأشياء وإنه محل ثقة للكبير، ويعلم هجرس وجوني بتواجد الغوريلا ويغادران المنزل وتصدر الغوريلا أصواتًا وتخبر مربوحة الكبير أن جارتها تقوم بغس السجاد.

وتدخل مربوحة الغرفة لتجد العترة يجلس مع الغوريلا وتطلب منه أن يساعدها ولا يخبر والده وتأمر الغوريلا بأن تتركه ويطلب العترة من مربوحة أن تقنع الكبير بذهابه لرحلة المدرسة وتقوم الغوريلا بالقائه من النافذة وتخبر مربوحة الغوريلا بإنها أحضرت لها موز وترتدي العباية حتى لا يعرفها أحد، وينادي الكبير على مربوحة ويدخل الغرفة ويتحدث مع مربوحة عن الغوريلا ثم تأخذه وتغادر.

ويجد هجرس جوني في وجهه ويتحدثان عن الأموال التي أخذها منه هجرس منه.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.