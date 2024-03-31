نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 21.. الكبير يكتشف نصب هجرس عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة الحادية والعشرون مسلسل الكبير أوي 8، عودة الكبير للمنزل ويجد الغوريلا تتعلق في النجف وينادي مربوحة وتحاول اقناعه بأن ذلك طبيعي في عائلتها وتقفز الغوريلا ناحية الغرف وتأتي بالعترة وتجره على السلم ويظل العترة يصرخ بسبب ماتفعله به، وتدخل مربوحة والغوريلا غرفة جوني لتنظيفها وتساعدها الغوريلا في التنظيف ويخرج جوني الحمام ويعلم بتواجدها وتحاول مربوحة تهدأته ولا يخاف وإنها لا تأذيه وينبهر جوني بسماع الغوريلا للكلام وتطلب مربوحة من جوني أن يساعدها للتخلص منها ويدخل جوني الحمام ويغلق الباب ويطرد مربوحة والغوريلا من الغرفة.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

ويعود الكبير للمنزل ويجد هجرس ويرحب به ويحاول الكبير استدراج هجرس من أجل معرفة أين ذهبت أموال 10 الآف جنيه ويخبره هجرس إنه لم ينصب عليه ويقنع الكبير إنه لم يأخذهم ويطلب الكبير من هجرس أن يتزوج ويخبره هجرس إنه لم يمتلك أموال ويرى الكبير الغوريلا وهي تحمل مربوحة ويخبر هجرس إنه وجد له عروسة وأن مصاريف الزفاف عليه ويطلب من هجرس المغادرة ويأتي في المساء.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.