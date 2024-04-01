نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت صالح يغرد على المسرح الكبير فى ختام برنامج الاوبرا الرمضانى (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فعاليات برنامجها الرمضانى والذى شهد مجموعة من الامسيات الفنية المتنوعة.

فعلى المسرح الكبير ووسط حشد جماهيرى ضخم غرد النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من اعماله الشهيرة إلى جانب مختارات من مؤلفات التراث كان منها زي ما هي حبها، السهرة تحلى، بحبك كل ما تطلع شمس، أنا مش بعيد، يتقال، محبتك جنون، شبكوا ايديكوا، حبيبي يا عاشق، باسم الحب، بحلم على قدى، وعدى، انت الحب، المليونيرات، حمايا العزيز، شوف يا قلبي، اى دمعة حزن لا وابن مصر.

وخلال الحفل استضاف صالح الموهبة الواعدة حبيبة سامي الحفناوي التي تغنت بـ عيون القلب لتجذب انتباه الحضور بصوت ينتمى إلى زمن الفن الجميل وتنال التشجيع والاعجاب.

وكانت دار الاوبرا المصرية قد نظمت برنامجا فنيا ثريا للإحتفال بشهر رمضان المعظم ضم الوان ابداعية جادة إلى جانب ليالي عربية واسلامية اقيمت بالتعاون مع مختلف السفارات العاملة في مصر.