إسعاد يونس تكشف أسرارها العائلية في بودكاست "بيج تايم"

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة اسعاد يونس ضيفة على بودكاست BigTime، مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة.

وتحدثت عن عملها في مجال الإنتاج السينمائي وبصفتها سيدة أعمال خارج عملها كفنانة ومقدمة برامج.

وقالت:"أعمل في سوق نقدم به منتج ونرى كيف سأخوض به المنافسة مع بقية زملائي ومنافسيني".

وأضافت:" من متطلبات المهنة كمنتجة أن أكون يقظة وواعية بقواعد السوق وآلياته".



وتابعت:"لا أخجل من الكشف عمري الحقيقي، ولا يوجد مبرر بالنسبة لي، وقررت عدم الحزن والاستمتاع بكل لحظة في حياتي خاصة بعد موت سمير غانم، وهي اللحظة التي غيرت مفهومها ومنطقها عن الموت".

وأشارت:" أحيانًا استغل عمرى الحقيقي من أجل الحصول على التسهيلات والامتيازات مثل عدم الوقوف في الطوابير وغيرها من الأمور".





وواصلت:" لدي 3 أحفاد، وهم "هانيا"- 8 سنوات، وهي ابنة ابنتها نورهان، و"علاء"، و"آيلا" سنوات، وهم أبناء ابنى "عمر"، واستمتع كثيرًا بالتواجد مع أحفادي خاصة أنهم في أفضل مرحلة عمرية بالنسبة إليا ".



مشاركة إسعاد يونس بمسلسل إذاعي "معاد مع إسعاد"

وتشارك إسعاد يونس بمسلسل إذاعي "معاد مع إسعاد" ويذاع على الراديو 9090 وتدور أحداث المسلسل حول إسعاد يونس التي تقرر كتابة مذكراتها، فتلجأ لشقة صغيرة كانت لجدتها بأحد أحياء مصر القديمة بمنطقة الأزهر، لتبدأ في رحلة إعادة اكتشاف للذات وإعطاء فرصة التعرف على الأماكن التاريخية الشهيرة.

آخر أعمال إسعاد يونس



والجدير بالذكر آخر أعمال إسعاد يونس فيلم عصابة عظيمة، الذي يعتبر آخر أعمالها الفنية، وجسدت دور امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، لكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة، ويتسبب ابنها في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه.