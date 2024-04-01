نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. الصوم والتنمية البشرية في ندوة لدار الكتب والوثائق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، شاركت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، بندوتها الثانية ضمن فعاليات برنامج أهلًا رمضان الذى ينظمه المركز القومي لثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة،انعقدت الندوة تحت عنوان "الصوم والتنمية البشرية".

وتحدثت فيها د. عصمت خورشيد مدير مركز الخدمة العامة للتنمية البشرية ومدرس بقسم رياض الأطفال كلية التربية جامعة طنطا، وأدارتها الباحثة ا. ولاء محمد " مدير الحديقة الثقافية للطفل التابع للمركز القومي لثقافة الطفل"، وا. أحمد عبدالعليم (الباحث بالمركز القومي لثقافة الطفل).

وقد أكدت د. عصمت خورشيد على أهمية الصوم للإنسان، ثم تطرقت للحديث عن التنمية البشرية لتوعية الحاضرين من الأسر والشباب بها وأهميتها في تنمية الذات وتنمية مهارات الإنسان بدءا من مرحلة الطفولة المبكرة من الناحية الذهنية والنفسية والمهارية والاجتماعية والثقافية، وأكدت على دور الآباء في تطوير مهارات ومواهب أبنائهم، وأشارت إلى أهمية التنمية البشرية للشباب في جميع التخصصات من الجانب الثقافي والمهاري لمسايرة القرن الحادي والعشرين وتلبية لرؤية 2030 وللتأهيل لسوق العمل.

تفاصيل الندوة

تضمنت الندوة حوار مع الأطفال حول أهم المواهب التي يمكن تنميتها لديهم وتقديم إهداءات لهم من قصص الأطفال تشجيعا ودعما لمواهبهم في الفنون المختلفة.

وقد أكدت د. عصمت خورشيد على أهمية مركز الخدمة العامة للتنمية البشرية بجامعة طنطا، وأنه سوف يدعم في خطته التنفيذية جميع المواهب بتقديم دورات في التنمية البشرية بما يسهم في تنمية المهارات، كما أنه سوف يسهم في تطوير الموارد البشرية بدورات تدريبية معتمدة وندوات وورش عمل يحاضر بها كبار المتخصصين والمدربين المعتمدين دوليا والخبراء في كافة المجالات.