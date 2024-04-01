زينة في مأزق وطارق لطفي يقدم عرض مغري لـ أحمد السقا بالحلقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 09:35 صباحاً - شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل "العتاولة" منحنى مثيرًا ومشوقًا حيث تتصاعد الأحداث بشكل كبير، فيتم تقديم عرض خضر - طارق لطفي ، لنصار - أحمد السقا، بهدف إعادته للانخراط في الأنشطة الإجرامية والسرقة، ما يضع نصار في موقف صعب ويجبره على اتخاذ قرارات صعبة.

توتر العلاقة بين حنة - زينة، ووالدتها حيث تكشف حنة عن الحادثة التي وقعت بينها وبين زوجها، وهو ما يضعها في موقف صعب أمام عائلتها.

بينما يواجه السبتي عيسى الوزان - باسم سمرة، ويكشف له عن محاولة اغتياله، ما يضع الوزان في موقف حرج ويدفعه لاتخاذ إجراءات قاسية.

وفي الوقت نفسه، يظهر خضر بحالة من اليأس والإحباط حيث يتساءل خضر عن سبب حظ نصار الذي يبدو أنه يحظى بكل شيء بينما هو يعاني. وفجأة، تكشف له والدته المعلمة "سترة" عن جريمة قتل ارتكبتها حنة، ما يضع خضر في موقف صعب ويجبره على اتخاذ قرارات حاسمة.