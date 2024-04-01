حسن الصباح يختبر ولاء زيد بمهمة مع ابن مؤذن أصفهان بالحلقة 21”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 09:35 صباحاً - انتهت الحلقة 21 من مسلسل "الحشاشين" المشارك ضمن السباق الرمضاني 2024 بإصدار «حسن الصباح - كريم عبد العزيز» أوامره بوضع مساعده وتابعه الأول «زيد بن سيحون - أحمد عيد» في اختبار الجهاد والولاء بإرساله في مهمة خارج أسوار القلعة مع «يحيى - أحمد عبد الوهاب» ابن مؤذن أصفهان والذي قتله زيد.

وشهدت الحلقة على اتساع الخلاف بين حسن الصباح وزيد بن سيحون بعد اكتشاف «برزك أميد - سامي الشيخ» أن زيد بن سيحون يسقي الخمر لابن حسن الصباح المهدي.

ولذلك قرر حسن الصباح الانتقام من زيد بن سيحون بطريقته عن طريق إرساله مع يحيى عدوه الأول في مهمة خارج أسوار القلعة بعدما أصبح يحيى كبير محاربي قلعة ألموت.

ليغضب زيد بن سيحون من قرار حسن الصباح بسبب خوفه من يحيى الذي يريد أخذ ثأر والديه بقتل زيد ولكنه اضطر للموافقة على أوامر حسن الصباح.

لتنتهي الحلقة بخروج كلاً من يحيى ابن مؤذن أصفهان كبير محاربي القلعة وقاتل والديه زيد بن سيحون خارج القاعة بلا حارس له يحيمه من غدر يحيى وانتقامه.

مواعيد العرض

ومن المقرر أن تعرض حلقات مسلسل «الحشاشين» على مدار شهر يوميا على قناة dmc في تمام الساعة 9 مساء والساعة 11 على dmc دراما.

أبطال المسلسل

مسلسل «الحشاشين» من بطولة كريم عبد العزيز وفتحى عبد الوهاب ونيقولا معوض وميرنا نور الدين وأحمد عيد وإسلام جمال ونور إيهاب من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى.

أحداث المسلسل

وتدور أحداث المسلسل والذي يتناول حقبة تاريخية تعود للقرن الـ 11 حول قصة أعنف جماعة في العالم والمسؤولة عن كثير من عمليات الاغتيال جماعة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح.