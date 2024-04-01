مدحت صالح يغرد على المسرح الكبير في ختام برنامج الأوبرا الرمضاني

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 09:35 صباحاً - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فعاليات برنامجها الرمضانى والذى شهد مجموعة من الامسيات الفنية المتنوعة .

فعلى المسرح الكبير ووسط حشد جماهيرى ضخم غرد النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من اعماله الشهيرة الى جانب مختارات من مؤلفات التراث كان منها زي ما هي حبها ، السهرة تحلى ، بحبك كل ما تطلع شمس ، أنا مش بعيد ، يتقال ، محبتك جنون ، شبكوا ايديكوا ، حبيبي يا عاشق ، باسم الحب ، بحلم على قدى ، وعدى ، انت الحب ، المليونيرات ، حمايا العزيز ، شوف يا قلبي ، اى دمعة حزن لا وابن مصر .

وخلال الحفل استضاف صالح الموهبة الواعدة حبيبة سامي الحفناوي التي تغنت بـ عيون القلب لتجذب انتباه الحضور بصوت ينتمى الى زمن الفن الجميل وتنال التشجيع والاعجاب .

وكانت دار الاوبرا المصرية قد نظمت برنامجا فنيا ثريا للإحتفال بشهر رمضان المعظم ضم الوان ابداعية جادة الى جانب ليالي عربية واسلامية اقيمت بالتعاون مع مختلف السفارات العاملة في مصر .