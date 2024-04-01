انتحار إبراهيم شقيق حسن الرداد بالحلقة 21 من ”محارب”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 09:35 صباحاً - انطلقت الحلقة 21 وشهدت انتحار إبراهيم محارب شقيق حسن الرداد ، بعد أن أمر وكيل النائب العام بحبسه 15 يوما على ذمة قضية في تهمة الإدلاء بشهاد مزورة على الهواء بهدف التشويش على قضية رأي عام، والافتراء بلا سبب.

وسامح محارب شقيقة إبراهيم على كل ما قام به، وعند اللقاء سيرمى نفسه في حضنه، لأنه ابنه الصغير وليس بينهما أي شيئ.

تفاصيل مسلسل «محارب»

تدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي حول حسن الذي يظهر في دور سواق ميكروباص، ولكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه سيظهر من أصول صعيدية ويهرب من الثأر.

كما يجسد أحمد زاهر شخصية محام، أيضًا يقدم تامر عبد المنعم شخصية محام ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

العمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، محمود الليثي،تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل. الرداد،عبر قناة cbc .