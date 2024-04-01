بالصور.. ياسمين صبري تتألق وتخطف الأنظار من داخل طائرتها الخاصة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 09:35 صباحاً - شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة لأحدث ظهور لها.

وظهرت ياسمين بإطلالة جذابة وهي تستعرض جمالها وأناقتها من داخل إحدى طائرتها الخاصة، مما نالت إعجاب متابعيها بالتعليقات المحبة وتشجيعها بشكل كبير.

ويُعرض حاليا للنجمة ياسمين صبري مسلسل "رحيل"، بشكل حصري على قناة أبو ظبي الفضائية في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أحداث مسلسل رحيل

وتجسد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.



