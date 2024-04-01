الفنانة نادية رشاد: "أنا مش أم أو زوجة سوبر.. لكن حاولت إرضاء كل الأطراف"

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة نادية رشاد، إن إرضاء كل الأطراف في الحية الشخصية أمر غير ممكن، معقبة: "ما أقدرش أقول أن أم سوبر أو زوجة سوبر، ولكني حاولت إرضاء كل الأطراف، ممكن أكون نجحت مع البعض، ولم أوفق مع البعض الآخر".



تصريحات نادية رشاد في برنامج دون ورقة وقلم

وتابعت "رشاد"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "دون ورقة وقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن لديها ابن طبيب، ونجلة سيناريست خريجة معهد السينما وكانت الاولى على المعهد، مشيرة إلى أن نجلتها لديها عمل ناجح جدًا يسمى "بين السطور".



نادية رشاد تكشف عن موقف ابنها من التمثيل

وتابعت أن نجلها دخل كلية الطب، وكان من أوائل الطلاب في كلية الطب، ويعمل الآن في مهنته، ورفض بصورة نهائية العمل في مجال الفن أو التمثيل.