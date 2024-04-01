أبرز تصريحات ميار الببلاوي في "العرافة"

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، عن سبب خلافها ودعائها على المخرجة إيناس الدغيدي وقت تواجدها بالحرم المكي، خلال لقائها أمس في برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة، مما جعلها تتصدر تريند “جوجل”.

أبرز تصريحات ميار الببلاوي



وصرحت ميار الببلاوي، أن إيناس الدغيدي طلبت منها تقديم مشاهد ساخنة في فيلم "ديسكو" في شهر رمضان، وهي كانت رافضة لتلك الفكرة، قائلة:« مكنتش عايزة أعمل مشاهد كتير زي مشهد المايوه، ومشهد شريف منير، ومشهد عمرو عبدالجليل، وأنا خلاص الحمد لله اتحجبت، وهي مشاهد لا تليق للعرض في رمضان، ومش عايزة حد يجيب سيرتها تاني».

وقالت ميار الببلاوي عن اقتنعها بكلام الفنانة نجلاء فتحي في ذلك الوقت لأنها كانت مبهورة بعالم التمثيل، قائلة:«أنا كان عندي 19 سنة ومبهورة بعالم التمثيل، وكنت مش مصدقة إني بمثل مع نجلاء فتحي، وفي نفس الوقت كنت مطيعة أوي،لكن في مشاهد رفضت أعملها في نهار رمضان وإيناس الدغيدي أصرت عليها».

وتعتبر الفنانة ميار الببلاوي أن هذا المشهد من التنازلات التي قدمتها من أجل التمثيل، قائلة:« الفنانة نجلاء فتحي أقنعتني إني أعمل مشهد ساخن في نهار رمضان، بحجة إن رمضان ده شهر الفقراء ومنع أكلنا وشربنا عشان نحس بيهم فقط، وأقنعتني وعملت المشهد، وده بعتبره من ضمن التنازلات اللي قدمتها عشان التمثيل».

ميار الببلاوي تكشف تفاصيل جديدة عن أزمة وفاء مكي

كما أكدت الفنانة ميار الببلاوي عن فترة حبس الفنانة وفاء مكي بسبب تعذيبها لخادمتها، وأنها لم تتخلى عنها، مُتابعة: "لم أكتم أي شهادة في قضية وفاء مكي، وفيه فرق بين كتم الشهادة وعدم فهم القصة لإني كنت لسة صغيرة وعمري 23 سنة في الوقت اللي اتسجنت فيه مكنش بإيدي أي حاجة لا كنت ملك نفسي ولا كنت موجودة في مصر ولا كنت أقدر أوصلها أصلًا وكان فيه تضارب بالأقوال أنا مش فاهماه".

واردفت ميار الببلاوي أنها بكت عندما رأت الفنانة وفاء مكي تستغيث لعدم قدرتها على توفير الطعام لها ولابنها، متابعة: "وفاء مكي مش بريئة وملهاش أي علاقة بالبراءة، أنا مقعدتش مع هند عاكف خالص ومحصلش أي عياط ولا صح إني قولتلها معايا دليل براءة وفاء مكي، ولكن أنا بكيت لما لقيت وفاء بتستغيث علشان هي مش لاقية تاكل ولا تأكل ابنها، وقلت سيبوها في حالها".

وأضافت ميار الببلاوي: "القصة بالظبط إن واحدة جاتلي وجابت ليا شغالات أنا كنت طلباهم ورايحة فرح بنت خالتي وكنت محتجاهم لإن ابني رضيع لسه، ولما شوفتهم لقيت واحدة من البنتين شعرها محلوق وكانت متضايقة نفسيا ولما سألتها ليه كده البنت التانية جاوبت وقالت الأستاذة وفاء قالت إن عندها قراع وحلقت لها شعرها فقلت لها عندها قراع وجيباها لإبني يلا امشوا من هنا".



واكملت ميار الببلاوي: "من ضمن التعذيب اللي البنت الخادمة اتعرضت له إن وفاء مكي كانت بتحلق لها شعرها وتحرقها في دماغها وده الكلام اللي اتقال، وده ينفي برائتها الطب الشرعي أقر أن الخادمة معندهاش أي مرض جلدي وبالتالي وفاء مكي متهمة ومش بريئة".