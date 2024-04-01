نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد ومكان جنازة والدة الفنانة سيرين عبد النور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة سيرين عبد النور، عن موعد تشييع جثمان والدتها، التي توفيت أمس الأحد، بعد صراع مع المرض، مُطالبة محبيها بالتبرع للكنيسة بدلًا من شراء أكاليل الورود، وكذلك عن موعد عزاءها، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

نشرت سيرين عبد النور، صورة أعلنت من خلالها عن تفاصيل جنازة والدتها، كتب فيها: "يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء 2 الجاري، في كنيسة مار نقولا، للروم الارثوذكس الأشرفية".

سيرين عبد النور: الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة

وعلقت سيرين عبد النور عبر خاصية الاستوري:" الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا".

موعد عزاء والدة الفنانة سيرين عبد النور



كما تتلقى أسرة الفنانة سيرين عبد النور العزاء في والدتها الراحلة يوم الدفن في صالون الكنيسة، بدءً من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة السادسة مساءً، وأيضًا يوم الأربعاء 3 إبريل الجاري بدء من الساعة الثانية عشرة ظهرًا إلى الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة مار نقولا للروم الأرثوذكس الأشرفية".

مسلسل “ العين بالعين”

وفي سياق آخر، شاركت سيرين عبد النور مؤخرًا في مسلسل “ العين بالعين ”، وشاركها في بطولته رامي عياش، رودريغ سليمان، دانا حلبي، يوسف حداد، طوني عيسي، مجدي مشموشي، سامي أبو حمدان.