حتى الليلة الـ 14.. إقبال جماهيري كبير على فعاليات "هل هلالك"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، شهدت فعاليات الليلة الرابعة عشرة من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الأحد، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا والذي تحظى به فعاليات البرنامج منذ انطلاقه في الثامن من شهر رمضان الكريم، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

حيث شارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بمجموعة من الفقرات الفنية المتميزة للفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة الدكتورة عبير السمري، منها "الموشح، المجوز، الفتوات، الحجالة، الحصان، العصا، التنورة، أم الخلول"، وتخلل الفقرات فاصل موسيقى بالمزمار، وقد حازت الفقرات على إعجاب جمهور المسرح.

كما شارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بباقة متنوعة من فقرات السيرك القومي بقيادة الفنان وليد طه، منها " التوازن على الكراسي، المطبخ الصينى، الحبال، المهرج، الساحر، التيابلو"، وقد تفاعل الجمهور بمختلف الأعمار مع فقرات السيرك المشوقة.

وكل عام إعتاد البيت الفني للمسرح، المشاركة في برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك لمدة 15 ليلة عرض هى فترة إقامة برنامج هل هلالك.

وانطلاقًا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يقدم برنامج هل هلالك "ركن الطفل" الذي يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، يوميًا طوال فترة إقامة البرنامج.

الدكتورة نيفين الكيلاني

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية.

برنامج “هل هلالك”

ومن المقرر أن يختتم برنامج "هل هلالك" في نسخته الثامنة فعالياته اليوم الإثنين الأول من أبريل الموافق 22 رمضان، حيث تحيي الحفل فرقة رضا للفنون الشعبية أحد أعرق الفرق الفنية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.