نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إياد نصار: مراتي هي إضاءة حياتي.. وبتكسف أعمل لايك وشير لإشادة بيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان إياد نصار ضيفًا على برنامج "ألبوم صور" مع الإعلامية إيناس سلامة الشواف عبر محطة راديو إنرجي 92،1 في رمضان.

تصريحات إياد نصار

وقال إياد نصار إن عمله هو الجزء الأهم مشاركته مع الجمهور خاصة في زمن السوشيال ميديا، وأحيانا ينشر صورا مع الأصدقاء واللحظات المميزة لكن أسرته تظل بعيدة تمامًا.

وأعترف إياد نصار بعدم معرفته بفنون التعديل على الصور قائلًا: "أعترف بغبائي في التكنولوجيا ومبعرفش أعمل إيديت للصور".

إياد نصار:مبحبش أبرر لنفسي ولو حد خد مني موقف وأنا مش فاهم مبتكلمش

وأوضح إياد نصار تفاصيل في شخصيته قائلًا: "مبحبش أبرر لنفسي ولو حد خد مني موقف وأنا مش فاهم مبتكلمش ولا بسأل مالك وبكون محايد ولو حاجة متعلقة بالشغل بكون متأكد إن الحق هيظهر".

ووصف إياد نصار الصورة النمطية عن الغير بأنها استسهال وفخ نقع فيه ومع تطورنا إنسانيًا بندوك إنه ده غلط.

وتحدث إياد نصار عن زوجته قائلًا:" مراتي عاملة لي إضاءة مهمة في حياتي ومساعداني في شغلي وفهماني لدرجة إن لما بتلاقي صفة غريبة فيا بتعرف إنه ده مش أنا وبتستناني أرجع".

إياد نصار: بتكسف أعمل لايك وشير لإشادة بيا.. وأنا منظم بأفكاري



واستطرد إياد نصار قائلًا: "أنا بتكسف أعمل لايك وشير لإشادة بيا وأنا منظم بأفكاري بس فوضوي في أجزاء تانيه من حياتي زي السفر والخروج أو على مكتبي وقت القراءة".

وقال إياد نصار إنه فرد من أسرة كبيرة مكونة من 8 أخوة وأخوات، مُعلقًا: "الوالد والوالدة ربونا على الحنية رغم بساطتهم".