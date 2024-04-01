بعد عرض الحلقة 22..“العتاولة” الأكثر بحثًا على "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل "العتاولة" للنجوم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة الأكثر بحثًا على “جوجل”، بعد عرض الحلقة الـ22 أمس على منصة واتش ات.





ملخص أحداث الحلقة الـ22 من مسلسل العتاولة

دارت أحداث الحلقة 22 من مسلسل "العتاولة" حول قيام سترة بقتل سعد بعدما فضح إبنتها شادية أمام الجميع في حارة العتاولة، وأعلن عن عقد زواجها منه رغم أنها متزوجة من شخص آخر في نفس الوقت.



في الوقت نفسه، طلب "عاطف" مصطفى أبو سريع من شادية أن تسامحه وتتقبله، معبرًا عن حبه الكبير لها، مما يجعلها تبدأ في التعامل معه كزوج، بالرغم من رفضها له في البداية.فيما يتعلق بقصة نجاح وحنة، ينجح نجاح في إخفاء دليل إدانة زوجته حنة، وهو موبايل عيسى الوزان، حيث يقوم برميه في البحر، وفي هذه الأثناء يحاول خضر أن يستعيد السيطرة على ديحة التي تبدأ في التراجع أمامه.



أحداث مسلسل العتاولة

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.



فريق عمل العتاولة



يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.

مواعيد مسلسل العتاولة



يعرض مسلسل العتاولة، على قناة MBC Masr، وسيكون العرض الأول في تمام الساعة 7 مساءً، والإعادة الساعة 2 مساءً.

كما يعرض على قناة MBC masr 2 الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 3 عصرًا، كما سيتم عرضه من خلال منصة شاهد.