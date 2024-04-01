بسبب "كوبرا".. محمد إمام ترند رقم 1 بمنصة X

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان محمد إمام ترند منصة X "تويتر سابقًا" بعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل “كوبرا”، على قناة MBC، كما تصدر أيضًا مسلسل “كوبرا” ترند X.

ملخص الحلقة السادسة من مسلسل “كوبرا”





شهدت الحلقة 6من مسلسل "كوبرا" تصاعدًا كبيرًا في الأحداث، حيث هرب محمد إمام من الشرطة في رأس البر وانتقل إلى القاهرة بعد أن علم بوفاة شقيقه.



بعد إنقاذ الأطباء لشقيق كوبرا من الموت ونقله إلى المستشفى، تجمعت حولهم الإعلام والشرطة ورجال شيخون، في انتظار وصول كوبرا.

قام كوبرا بالانتقام من حربي بعدما حاول قتل شقيقه وأصاب عينه، فقرر شيخون الانتقام وأرسل طبيبًا لقتل شقيقه في المستشفى.

ذهب كوبرا لـ "عزيز الخيال" وطلب منه تبرئته من التهم الموجهة إليه مقابل المساعدة، وتوجه إلى المستشفى لإنقاذ شقيقه من مؤامرة شيخون، لكن حاصرته الشرطة.

مواعيد عرض مسلسل كوبرا

يُعرض مسلسل "كوبرا" عبر قناة MBC مصر في تمام الساعة 10 مساءً، ويُعاد عند الساعة 10 صباحًا، كما يعرض على قناة إم بي سي مصر 2 في الساعة 1:30 صباحًا، ويُعاد الساعة 5 مساءً، ويتوفر أيضًا على منصة "شاهد".

أبطال مسلسل كوبرا



المسلسل بطولة محمد إمام، ومجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، وغيرهم من الفنانين، بينما يتولى تأليف العمل أحمد محمود أبوزيد ويقوم بإخراجه أحمد شفيق.

قصة مسلسل كوبرا

يتناول مسلسل "كوبرا" قصة محمد إمام بدور "كوبرا"، صاحب ورشة لإصلاح السيارات، الذي يواجه العديد من المشاكل والتحديات في حياته اليومية.