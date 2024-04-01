نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عرض الحلقة 22 من مسلسل صدفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور الحلقة 22 من مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مواعيد عرض الحلقة..

مواعيد عرض مسلسل صدفة

تعرض حلقات مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة: الساعة 8:15 مساءً، قناة cbc: الساعة 10:30 مساءً، قناة dmc: الساعة 1:15 بعد منتصف الليل، بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.

قصة مسلسل صدفة

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم، تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

أبطال مسلسل صدفة

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

الحلقة الـ 21 من مسلسل صدفة

كانت احداث الحلقة الـ 21 من مسلسل صدفة، بإرسال طارق رجاله، لسرقة شنطة الأموال من منزل مصباح، فيما خدع طارق صدفة، وجعلها تبيع له جميع ممتلكات عمه جلال، الذي باعها لها، ثم شرح لها كيف باع عمه جيمع ممتلكاته لها حتى يتهرب من الضرائب، وأعاد طارق لصدفة الأموال التي سرقها مصباح من منزلها، ليكشف لها بعد ذلك أن مقابلته لها لم تكن صدفة، وكان مخططا لها، حتى يستعيد حقه، الذي سلبه عمه منه، وانهارت صدفة من البكاء، بعد معرفة ما حدث، واكتشافها أم طارق لا يحبها،. واستغلها فقط لاستعاده أمواله، وبعد معرفة كل ذلك تنهار صدفة من البكاء، واكتشافها أنه لا يحبها، وأنه استغلها فقط لاستعادة أمواله، وتعيد صدفة، الأموال المسروقة، لوالدة راندا، فرح (نور إيهاب) تتصل بصديقتها سالي من هاتف زميلها “علي”؛ حتى تذهب وتقيم عندها فى المنزل، ولكن سالي تتصل بوالدتها هالة (سلوي خطاب) وتعطيها رقم علي (سليم الترك) حتى تستطيع الوصول إليها.

