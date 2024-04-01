نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرض الـ22.. أحداث الحلقة 21 من مسلسل "لانش بوكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل "لانش بوكس"، اجبار الضابط شريف (هشام إسماعيل) لمريم (فدوى عابد) على تسجيل أحاديث بسمة (غادة عادل) للتوصل لدليل يدينها ومروان (المطرب شاهين) من أجل القبض عليهما.

وتستمر علاقة ندى (جميلة عوض) وابنها كريم بالتدهور، وتفقد بسمة خاتم زواجها في إحدى سيارات التهريب وتفشل في استعادته.





مواعيد عرض مسلسل لانش بوكس والقنوات الناقلة





ويعرض مسلسل لانش بوكس يوميا خلال شهر رمضان المبارك على قنوات النهار والنهار دراما واون وdmc، ومواعيد عرض مسلسل لانش بوكس هي الساعة 10 مساء وتعاد الحلقة في الساعة 2:30 صباحا، وفي اليوم التالي الساعة 3:45 عصرا.





قصة مسلسل لانش بوكس

لانش بوكس" هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحًا وانتشارًا حول العالم.

والعمل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أنالأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.



أبطال مسلسل لانش بوكس

ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع،وغيرهم.