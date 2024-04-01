نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فدوى عابد تشارك جمهورها كواليس مسلسل "لانش بوكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة فدوى عابد جمهورها مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من كواليس تصوير مسلسل الرمضاني" لانش بوكس، والذي يعرض يوميًا على قناة النهار، خلال شهر رمضان المبارك.





وظهرت فدوى عابد في الصور أثناء تصوير مشاهدها في المسلسل، وعلقت على الصورة قائلة: "مريم".

قصة مسلسل لانش بوكس

لانش بوكس" هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحًا وانتشارًا حول العالم.

والعمل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أنالأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.



أبطال مسلسل لانش بوكس

ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع،وغيرهم.

مواعيد عرض مسلسل لانش بوكس والقنوات الناقلة





ويعرض مسلسل لانش بوكس يوميا خلال شهر رمضان المبارك على قنوات النهار والنهار دراما واون وdmc، ومواعيد عرض مسلسل لانش بوكس هي الساعة 10 مساء وتعاد الحلقة في الساعة 2:30 صباحا، وفي اليوم التالي الساعة 3:45 عصرا.